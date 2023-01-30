Обзор иноСМИ: Шольц против Бербок и предвыборная кампания Трампа

«Шольца раздражает Бербок»

Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает его министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет немецкий таблоид Bild. Издание утверждает, что причина кроется в «ударах» со стороны Бербок, противоречащих политике Шольца.

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Актуальный пример: Бербок внезапно заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Инсайдер Bild в правительстве заявил, что ошибки Бербок «тщательно регистрируются в канцелярии», хотя Шольц и предпочитает не говорить о них публично. В частности, в сентябре Бербок призвала ускорить решение вопроса с поставками танков Украине, после чего у министра состоялся «серьезный разговор» в канцелярии. В итоге в следующих выступлениях Бербок занимала более сдержанную позицию. Еще один конфликт между канцлером и министром возник из-за визита Шольца в Китай - Бербок считала, что немецкий лидер должен открыто критиковать Пекин.

Трамп запустил предвыборную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп 28 января провел предвыборные мероприятия - первые с того момента, как он объявил о своем решении баллотироваться в 2023 году. Как сообщает CNBC, его выступления в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине выглядели скромными по сравнению с шумными митингами перед тысячами сторонников, к которым привык Трамп.

В Колумбии Трамп выступил перед примерно 200 собравшимися. На обоих мероприятиях Трамп повторил тезисы, которые вдохновили его кампанию 2016 года, включая резкую критику нелегальной иммиграции и Китая. Также экс-президент выступил против трансгендерных людей, заявив, что собирается остановить «леворадикальных расистов и извращенцев, которые пытаются внушить свою идеологию молодежи». Трамп заявил, что его команда «уберет их марксистские руки» от американских детей.

Philips уволит тысячи сотрудников

Нидерландская компания Philips объявила о планах сократить шесть тысяч сотрудников, чтобы восстановить прибыльность. Как сообщает Reuters, половина из шести тысяч рабочих мест будет сокращена в этом году, другая половина - к 2025 году.

При этом в октябре 2022-го в Philips уже объявляли о плане по сокращению штата на пять процентов (четыре тысячи рабочих мест). Reuters отмечает, что компания борется с последствиями отзыва миллионов дыхательных аппаратов, применяемых для лечения апноэ во сне (возникли опасения, что используемая в них пена может оказаться токсичной).

«Украина хочет устроить прямой конфликт России и НАТО»

Опрошенные китайской газетой Global Times эксперты считают, что Украина пытается спровоцировать прямой конфликт России и НАТО. Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что для Киева это, «вероятно, единственный способ выйти из сложившейся ситуации».

Однако «Вашингтон не глуп, поэтому он будет продолжать использовать Киев для подрыва Москвы» без прямого военного вмешательства, уверен эксперт. При этом в долгосрочной перспективе поставки Украине все более серьезных вооружений могут перерасти в конфронтацию НАТО и России и спровоцировать Третью мировую войну, заявил Сун.

США закрыли четыре дока для атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США закрыли четыре сухих дока для атомных подлодок на западном побережье из-за сейсмических рисков. Об этом сообщает Forbes.