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1 час назад

СМИ: Шольца разозлил вопрос о помощи Украине

Алиса Селезнёва

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе официального визита в Латинскую Америку резко ответил на вопрос по поводу украинского кризиса. Об этом со ссылкой на издание Welt пишет РИА Новости.

Недовольство канцлера Германии вызвала просьба прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен о том, не исключены поставки Киеву немецких военных самолетов.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано», - заметил Шольц.

Издание пришло к выводу, что после дебатов о поставках танков, немецкий лидер хотел бы любой ценой избежать дискуссии об истребителях. При этом Шльц напомнил, что еще в начала российской военной операции на Украине было исключено введение «бесполетных зон», так как это «привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».

Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Украине

Ранее Германия объявила о передаче киевскому режиму танков Leopard 2. На первом этапе поставки включают 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. При этом канцлер Олаф Шольц озвучил три принципа, которыми Берлин намерен руководствоваться в вопросе украинского кризиса. Это оказание военной и финансовой помощи Киеву, недопущение эскалации конфликта с перерастанием в войну НАТО и России, а также совместные действия с союзниками.

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