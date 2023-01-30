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27 минут назад

Welt: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя после вопроса о поддержке Украины

Газета.Ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Чили резко ответил на вопрос об оказании военной поддержки Украине. Он указал, что в вопросе оружия речь должна идти о фактах, передает издание Welt.

Шольц прокомментировал журналистам заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила, что Киеву будут поставлены боевые самолеты из Германии. Он подчеркнул, что заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано», — сказал немецкий лидер.

Издание пишет, что после трудных дебатов о поставках Украине танков канцлер намерен избежать подобного в ситуации с истребителями. Кроме того, Шольц добавил, что он и президент США Джо Байден исключают введение «бесполетных зон» поскольку это бы могло привести к прямому противостоянию между Россией и НАТО.

Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Украине

Ранее в интервью газете Tagesspiegel канцлер Германии заявил, что не будет усугублять конфликт с Россией и исключил поставки Киеву истребителей.

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