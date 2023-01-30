Китай назвал крупнейшего инициатора украинского кризиса

Соединенные Штаты являются зачинщиком украинского кризиса. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.
«США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса», - подчеркнула она.
По словам официального представителя МИД, властям США следует остановить поставки вооружения, если они действительно обеспокоены судьбой украинского народа. Подобные действия, как уточнила Мао Нин, затягивают конфликт и делают его более интенсивным. Она также сообщила о необходимости способствовать скорейшей деэскалации. Кроме того, Мао Нин выступила за создание благоприятной обстановки и условий для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами.
За спецоперацией РФ на Украине последовало усиление странами Запада военной и финансовой поддержки Киева.
В частности, на прошлой неделе стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Киеву 31 танк Abrams. Также сообщалось о намерении страны направить боеприпасы, запасные части и предоставить обучение украинских экипажей.
Иранский телеканал Press TV предупредил о «катастрофическом сценарии» в связи с действиями Штатов и НАТО. Он отметил, что подобная поддержка создала стимул для РФ предпринять «радикально агрессивные шаги».
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, в свою очередь, сообщил об отсутствии у властей страны планов поставлять Украине наступательные вооружения. Он назвал ситуацию на Украине очень сложной. Министр выразил готовность направить Киеву оборонительное оружие.