Соединенные Штаты являются зачинщиком украинского кризиса. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса», - подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД, властям США следует остановить поставки вооружения, если они действительно обеспокоены судьбой украинского народа. Подобные действия, как уточнила Мао Нин, затягивают конфликт и делают его более интенсивным. Она также сообщила о необходимости способствовать скорейшей деэскалации. Кроме того, Мао Нин выступила за создание благоприятной обстановки и условий для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами.

За спецоперацией РФ на Украине последовало усиление странами Запада военной и финансовой поддержки Киева.

В частности, на прошлой неделе стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Киеву 31 танк Abrams. Также сообщалось о намерении страны направить боеприпасы, запасные части и предоставить обучение украинских экипажей.

Иранский телеканал Press TV предупредил о «катастрофическом сценарии» в связи с действиями Штатов и НАТО. Он отметил, что подобная поддержка создала стимул для РФ предпринять «радикально агрессивные шаги».