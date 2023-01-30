CNBC: Дональд Трамп начал предвыборную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании на пост главы государства посетил штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Трамп выступил перед членами Республиканской партии Нью-Гэмпшира, заявив, что именно здесь и сейчас начинает свою предвыборную кампанию.

А в Южной Каролине он пообещал, что входе предвыборной кампании поднимет вопросы о будущем и проблемах в США.

«Эта кампания будет о будущем. Эта кампания будет о проблемах. Джо Байден повел Америку по кратчайшему пути к разорению и разрушению. Мы позаботимся о том, чтобы он не получил еще четыре года», — сказал бывший президент на мероприятии в Стейтхаусе.

При этом агитационные мероприятия отличались от привычных для Трампа «шумных митингов перед тысячами единомышленников». Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) бывший президент встретился только с 200 американцами, отмечает ТАСС.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. При этом Трамп придерживается мнения, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Альтернативой он назвал Третью мировую войну.