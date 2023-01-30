В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
59 минут назад

СМИ: ведомство Шольца отслеживает оплошности Бербок

Мария Иванова

Несмотря на отсутствие публичной критики со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, его ведомство внимательно отслеживает ошибки главы МИД Анналены Бербок. Об этом со ссылкой на Bild пишут «Известия».

Bild: в ведомстве Шольца следят за всеми оплошностями Бербок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника в правительстве, на которые сослалось издание, Шольц якобы придерживается принципа не критиковать своих министров, однако в последнее время недовольство Бербок растет.

«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», - пояснил источник.

Ранее министр иностранных дел Германии на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января заявила, что страны Европы «ведут войну против России». При этом в МИД ФРГ, комментируя слова Анналены Бербок, подчеркнули, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от немецкого посольства в Москве прояснить эти противоречащие друг другу заявления. После чего в дипмиссии вновь отметили, что помощь Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине.

В мире,Олаф Шольц,Мария Захарова,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители