Bild: в ведомстве Шольца следят за всеми оплошностями Бербок

Несмотря на отсутствие публичной критики со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, его ведомство внимательно отслеживает ошибки главы МИД Анналены Бербок. Об этом со ссылкой на Bild пишут «Известия».

По данным источника в правительстве, на которые сослалось издание, Шольц якобы придерживается принципа не критиковать своих министров, однако в последнее время недовольство Бербок растет.

«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», - пояснил источник.

Ранее министр иностранных дел Германии на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января заявила, что страны Европы «ведут войну против России». При этом в МИД ФРГ, комментируя слова Анналены Бербок, подчеркнули, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине».