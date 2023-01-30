Италия призвала Европу быть открытой для россиян

Европа должна быть открыта для россиян, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.
«Помогая Украине защищаться и восстановить международное право на своей территории, думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения», - сказал он.
При этом Крозетто подчеркнул, что необходимо сохранять каналы диалога открытыми, но в отношении гражданского общества, а не политических элит. Он также добавил, что на прошлой неделе в послы некоторых европейских стран обсудили визовый вопрос.
«Почему нужно отказывать россиянам в визах, было бы хорошо, чтобы люди приезжали в Европу и слышали другую сторону, <…> мы можем что-то изменить, показав русским, что такое Запад - свобода, демократия, мир», - добавил он.
Ранее Ассоциация туроператоров России рассказали какие страны продолжают выдавать шенгенские визы. Так, визу можно получить в консульствах Австрии, Греции, Хорватии, Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Словении и Швейцарии. В Москве этот процесс занимает порядка трех недель.