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57 минут назад

CNBC: Дональд Трамп начал предвыборную кампанию

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию, посетив штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNBC.

CNBC: Дональд Трамп начал предвыборную кампанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, агитационные мероприятия отличались от привычных для Трампа "шумных митингов перед тысячами единомышленников". Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) бывший президент встретился только с 200 американцами.

Помощники Трампа рассматривают это как первый шаг к публичной фазе предвыборной кампании 2024 года. В выступлении он сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики.

Многие республиканцы также рассматривают возможность выдвижения собственных кандидатур на пост главы Белого дома. В частности, губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли могут выдвинуть свои кандидатуры.

Трамп заявил 15 ноября о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующий же президент США сообщил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства еще 9 ноября, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале этого года.

В мире,Никки Хейли,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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