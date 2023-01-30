Bild: в ведомстве Шольца следят за всеми оплошностями Бербок

Ведомство немецкого канцлера Олава Шольца подробно фиксирует все оплошности главы Министерства иностранных дел Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики. Об этом сообщает издание Bild.
«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — уточнил неназванный правительственный источник таблоида.
Согласно публикации, Шольц якобы следует принципу не говорить плохо о своих министрах, несмотря на степень раздражения и отношения к чиновнику.
Утверждается, что поводы для недовольства Бербок за последнее время появлялись неоднократно.
По данным СМИ, в сентябре Бербок призвала к быстрому решению по вопросу поставок танков Украине и затем с ней был «серьезный разговор» с ведомством канцлера ФРГ.
Также предполагается, что между Шольцем и Бербок были разногласия из-за поездки канцлера в Китай.