Пока вы спали: разговор Джонсона с Путиным перед началом СВО и письмо Зеленского Макрону

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Джонсон раскрыл подробности разговора с Путиным перед началом спецоперации на Украине

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West) рассказал о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом российской специальной военной операции на Украине. Цитаты из фильма, премьера которого состоится на BBC, приводит Daily Mail.

По словам Джонсона, разговор был «очень долгим и максимально экстраординарным» и в ходе него он предупредил российского лидера, что начало военных действий станет «полной катастрофой». «Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я ответил: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», - рассказал политик.

Зеленский потребовал не пускать россиян на Олимпиаду в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, в котором призвал не допустить участия россиян в Олимпийских играх 2024 года. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

По мнению Зеленского, Международный олимпийский комитет не имеет права «закрывать глаза» на действия России, а Франция, как хозяйка следующей Олимпиады, не должна допускать россиян к соревнованиям.

«Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии», - заметил глава Украины.

Япония назвала неприемлемой позицию России по рыбному промыслу около Курил

Власти Японии назвали неприемлемым отказ России согласовать сроки консультаций по рыбному промыслу в районе Курильских островов из-за антироссийских мер Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

«Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», - заявил он.

В КНДР предупредили о планах Столтенберга создать «азиатскую версию» НАТО

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию в разгар украинского кризиса говорит о желании расширить влияние альянса на азиатско-тихоокеанский регион и убедить обе страны поставить военную технику Украине. Об этом в своей статье, опубликованной агентством ЦТАК, пишет сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён.

По словам эксперта, «вызывает нарастающую озабоченность» уже сам факт того, что высокопоставленный начальник военной организации прилетает в регион. «Можно не сомневаться, что генсек НАТО, который посетит Южную Корею и Японию именно в то время, когда в украинских событиях грядет новый этап из-за решения США и Запада о поставках Киеву танков, будет непрерывно внушать им «версию об угрозе со стороны Китая», - констатировал Ким Дон Мён, выразив уверенность, что оружие из Японии и Южной Кореи в итоге окажется на Украине.

В Сирии обстреляна колонна грузовиков

Колонна грузовиков была обстреляна неизвестными самолетами в районе города Аль-Букемаль на востоке Сирии после въезда с территории Ирака. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.