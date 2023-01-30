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38 минут назад

На Украине разработали план по вступлению в ЕС за два года

Мария Иванова

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве разработали «плотный двухлетний график» по вступлению страны в Евросоюз, сообщает Politico. Издание отмечает, что «никто в ЕС не считает этот план реалистичным».

На Украине разработали план по вступлению в ЕС за два года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Шмыгаля, план станет одной из главных тем саммита ЕС-Украина, который на этой неделе впервые пройдет на украинской территории.

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«У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, начнется предварительная стадия переговоров», - заявил премьер.

Он добавил, что на саммите Киев рассчитывает добиться «существенного скачка вперед» в конкретных областях. Речь идет о безвизовом режиме для промышленных товаров, отмене таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, а также об «активном прогрессе» в присоединении Украины к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении страны в зону мобильного роуминга ЕС.

Собеседники Politico в ЕС напомнили, что страны-кандидаты «должны соответствовать определенным критериям».

«Ожидания Киева достаточно высоки, но сначала нужно выполнить все условия, которые поставила Еврокомиссия. Это процесс, основанный на заслугах», - подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.

Он добавил, что Евросоюзу нужна «реформированная Украина».

В конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС после этого выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что на вступление Украины в ЕС уйдут «годы или даже десятилетия», и предложил предоставить Киеву некий временный статус, который укрепил бы его отношения с ЕС.

В июне 2022-го Украина получила статус кандидата на членство в ЕС (этот статус также получила Молдавия).

В мире,Денис Шмыгаль,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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