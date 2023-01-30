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23 минуты назад

СМИ: в Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

ТАСС

Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщил портал 24ur со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов.

В Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Фото: ТАССТАСС

"Агентство разведки и безопасности Словении обнаружило в Любляне двух иностранных граждан, которые занимались шпионажем в пользу России. Совместно с Национальным бюро расследований их арестовали. Двум подозреваемым грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложных сведений", - отмечается в публикации.

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