В Словении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

"Агентство разведки и безопасности Словении обнаружило в Любляне двух иностранных граждан, которые занимались шпионажем в пользу России. Совместно с Национальным бюро расследований их арестовали. Двум подозреваемым грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложных сведений", - отмечается в публикации.