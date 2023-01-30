"Близка к концу": в Китае высказались о вспышке коронавируса

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в своём еженедельном докладе сообщил, что китайские медики полагают, что недавняя массовая вспышка COVID-19 в КНР близка к завершению.

«Нынешняя волна заболевания COVID-19 близка к концу», — цитирует доклад ведомства ТАСС.

По его данным, напряжённость эпидемической ситуации в стране к концу января в целом достигла низкого уровня. Нагрузка на медучреждения ослабла.

Тенденция к снижению заболеваемости наблюдается по всем регионам КНР.