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26 минут назад

В Китае заявили, что вспышка коронавируса в стране почти прошла

RT на русском

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в своём еженедельном докладе сообщил, что китайские медики полагают, что недавняя массовая вспышка COVID-19 в КНР близка к завершению.

"Близка к концу": в Китае высказались о вспышке коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нынешняя волна заболевания COVID-19 близка к концу», — цитирует доклад ведомства ТАСС.

По его данным, напряжённость эпидемической ситуации в стране к концу января в целом достигла низкого уровня. Нагрузка на медучреждения ослабла.

Тенденция к снижению заболеваемости наблюдается по всем регионам КНР.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга с 30 января отменят карантин для инфицированных COVID-19.

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