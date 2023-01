Умер американский исполнитель Барретт Стронг

Стронг родился 5 февраля 1941 года в штате Миссисипи. Свою карьеру он начал в 1959 году на лейбле Берри Горди Tamla Records, который сегодня имеет название Motown Records. В том же году записал известную композицию Money (That's What I Want), которую позднее исполняли группы The Beatles и The Rolling Stones.