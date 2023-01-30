В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Умер американский исполнитель Барретт Стронг

Москва24иещё 10

Американский исполнитель и автор песен Барретт Стронг скончался возрасте 81 года в воскресенье, 29 января. Об этом сообщил музей звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter.

Умер американский исполнитель Барретт Стронг
Фото: ВикипедияВикипедия

"Сообщаем о смерти легендарного певца и автора песен Барретта Стронга, исполнителя первого хита Motown Records", – говорится в публикации.

Стронг родился 5 февраля 1941 года в штате Миссисипи. Свою карьеру он начал в 1959 году на лейбле Берри Горди Tamla Records, который сегодня имеет название Motown Records. В том же году записал известную композицию Money (That's What I Want), которую позднее исполняли группы The Beatles и The Rolling Stones.

Песня Стронга попала в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 величайших композиций всех времен.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители