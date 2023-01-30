В Монголии заявили о "двойном" эффекте санкций ЕС против РФ

Западные антироссийские санкции отрицательно сказались на экономике Монголии, заявил ее премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью британской газете Financial Times.
"Монголия <...> ощущает давление из-за санкций против России", - сказал он, добавив, что принятые меры равносильны "двойным санкциям" против Монголии.
В первую очередь Монголия лишилась навигационных сборов, которые раньше платили авиакомпании, выполнявшие рейсы из Европы в Азию через воздушное пространство РФ и Монголии, объяснил глава правительства. По его словам, ответные санкции России против ЕС вынудили многих из них летать либо над Северным полюсом, либо через Центральную Азию и Турцию.
Среди других проблем премьер назвал трудности с оплатой импортируемого из РФ топлива и сокращение под влиянием санкций поставок нескольких видов продукции, которые Монголия обычно приобретала у российских партнеров.