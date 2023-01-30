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24 минуты назад

В Монголии заявили о "двойном" эффекте на страну введенных Западом санкций против РФ

ТАСС

Западные антироссийские санкции отрицательно сказались на экономике Монголии, заявил ее премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью британской газете Financial Times.

В Монголии заявили о "двойном" эффекте санкций ЕС против РФ
Фото: ТАССТАСС

"Монголия <...> ощущает давление из-за санкций против России", - сказал он, добавив, что принятые меры равносильны "двойным санкциям" против Монголии.

В первую очередь Монголия лишилась навигационных сборов, которые раньше платили авиакомпании, выполнявшие рейсы из Европы в Азию через воздушное пространство РФ и Монголии, объяснил глава правительства. По его словам, ответные санкции России против ЕС вынудили многих из них летать либо над Северным полюсом, либо через Центральную Азию и Турцию.

Среди других проблем премьер назвал трудности с оплатой импортируемого из РФ топлива и сокращение под влиянием санкций поставок нескольких видов продукции, которые Монголия обычно приобретала у российских партнеров.

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