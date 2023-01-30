В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

В Китае заявили, что Украина добивается войны НАТО с Россией

ТК «Звезда»иещё 2

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Украина предпринимает попытки втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией. Его цитирует китайская газета Global Times.

GT: Украина хочет заставить НАТО напрямую воевать с Россией
Фото: Staff Sgt. Matthew Foste, rKeystone Press Agency, GloballookpressStaff Sgt. Matthew Foste, rKeystone Press Agency, Globallookpress

«Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть своих союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию», - считает он.

Он подчеркнул, что США продолжать использовать Украину, чтобы ослабить Москву, однако себя использовать не позволят. Россия же, по словам эксперта, «не будет ждать и смотреть, как украинские войска будут вооружаться натовским оружием». Прямое вмешательство альянса в конфликт сразу приведет к началу третьей мировой войны в Европе.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на заседании ПАСЕ призвала страны Европы делать больше для Украины, так как они вместе «ведут войну против России». Главу МИД Германии призвали объясниться, ей даже посоветовали уйти в отставку после этого высказывания.

В мире,Анналена Бербок,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители