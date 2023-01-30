GT: Украина хочет заставить НАТО напрямую воевать с Россией

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Украина предпринимает попытки втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией. Его цитирует китайская газета Global Times.

Фото: Staff Sgt. Matthew Foste, rKeystone Press Agency, Globallookpress Staff Sgt. Matthew Foste, rKeystone Press Agency, Globallookpress

«Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть своих союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию», - считает он.

Он подчеркнул, что США продолжать использовать Украину, чтобы ослабить Москву, однако себя использовать не позволят. Россия же, по словам эксперта, «не будет ждать и смотреть, как украинские войска будут вооружаться натовским оружием». Прямое вмешательство альянса в конфликт сразу приведет к началу третьей мировой войны в Европе.