КНДР назвали визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к конфронтации и войне» в АТР

Визит генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являясь, по сути, прелюдией к войне, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

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Как заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, Сеул и Токио пытаются «втягивать незваного гостя в регион и осуществлять свои цели». По его словам, Южная Корея и Япония «должны понять, что в этом случае они все приближают кризис в области безопасности».

«Ничего хорошего не будет, если НАТО, которая является синонимом войны и конфронтации, наступит в регион своими армейскими сапогами. Поездка генсека НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит мрачные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил он.