В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
10 минут назад

КНДР назвали визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к конфронтации и войне» в АТР

Елена Прошина

Визит генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являясь, по сути, прелюдией к войне, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

КНДР назвали визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к конфронтации и войне» в АТР
Фото: ТАССТАСС

Как заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, Сеул и Токио пытаются «втягивать незваного гостя в регион и осуществлять свои цели». По его словам, Южная Корея и Япония «должны понять, что в этом случае они все приближают кризис в области безопасности».

«Ничего хорошего не будет, если НАТО, которая является синонимом войны и конфронтации, наступит в регион своими армейскими сапогами. Поездка генсека НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит мрачные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил он.

Генсек НАТО на минувших выходных посетил Южную Корею. Там состоялись несколько двусторонних встреч с руководством страны. После этого Столтенберг направился в Токио. Визит в Японию продлится с 30 января по 1 февраля. В программе поездки — встреча с премьер-министром Фумио Кисидой.

В мире,Фумио Кисида,Йенс Столтенберг,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители