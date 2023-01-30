Sky: американский генералитет рассматривает Британию как второсортную военную державу

Американское военное руководство дало понять, что не рассматривает Великобританию как первоклассную военную державу, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Источники телеканала указали на необходимость увеличения расходов на оборону королевства. Так, один из высокопоставленных военачальников США в частном порядке в разговоре с главой Министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом и другими британскими чиновниками осенью 2022 года заявил, что британская армия более не считается как боевая сила высшего уровня, в отличие от США, России, КНР и Франции.
Армия Великобритания скорее относится к таким странам, как Германия и Италия. Вашингтон послал Лондону сигнал о необходимости отказа от политики сокращения военных расходов из-за ситуации вокруг Украины. Собеседники телеканала считают, что на повышение боеготовности британских Сухопутных войск необходимо десятилетие.
Глава правительства Великобритании Риши Сунак не сможет оправдать ожидания как «премьер-министр военного времени» на фоне украинского конфликта, если власти не увеличат оборонный бюджет страны, который в настоящее время составляет £48,6 млрд ($60,2 млрд) в год, по меньшей мере на £3 млрд ($3,7 млрд) в год. Также необходимо приостановить процесс сокращения численности армии и смягчить правила закупок вооружений, заявляет Sky News.
Отмечается, что в случае ведения интенсивных боевых действий Великобритания «за несколько дней» исчерпала бы имеющиеся у себя запасы боеприпасов. Также Лондон не способен защитить свое небо от массированных ракетных атак и нападение с применением беспилотников по типу тех, что осуществляют ВС России на Украине. Кроме того, 30% личного состава ВС королевства, которые находятся в состоянии повышенной готовности, это резервисты, которых нельзя будет мобилизовать в сжатые сроки по стандартам Североатлантического альянса. А большая часть британской военной бронетехники, в том числе танки, была изготовлена 30-60 лет назад, а их замена не произойдет в ближайшие годы.