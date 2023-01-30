Sky: американский генералитет рассматривает Британию как второсортную военную державу

Американское военное руководство дало понять, что не рассматривает Великобританию как первоклассную военную державу, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

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Источники телеканала указали на необходимость увеличения расходов на оборону королевства. Так, один из высокопоставленных военачальников США в частном порядке в разговоре с главой Министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом и другими британскими чиновниками осенью 2022 года заявил, что британская армия более не считается как боевая сила высшего уровня, в отличие от США, России, КНР и Франции.

Армия Великобритания скорее относится к таким странам, как Германия и Италия. Вашингтон послал Лондону сигнал о необходимости отказа от политики сокращения военных расходов из-за ситуации вокруг Украины. Собеседники телеканала считают, что на повышение боеготовности британских Сухопутных войск необходимо десятилетие.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак не сможет оправдать ожидания как «премьер-министр военного времени» на фоне украинского конфликта, если власти не увеличат оборонный бюджет страны, который в настоящее время составляет £48,6 млрд ($60,2 млрд) в год, по меньшей мере на £3 млрд ($3,7 млрд) в год. Также необходимо приостановить процесс сокращения численности армии и смягчить правила закупок вооружений, заявляет Sky News.