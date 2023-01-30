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18 минут назад

FT: ФРГ и Франция выступают за включение КСИР в список террористических организаций в ЕС

Газета.Ru

Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в список террористических организаций в Европеском союзе. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения данного вопроса.

FT: ФРГ и Франция выступают за включение КСИР в список террористических организаций в ЕС
Фото: Tasnim News AgencyTasnim News Agency

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран-членов Евросоюза. Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что «многие государства-члены поддерживают это предложение».

Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима», — сказал Боррель.

По словам дипломата, он не знает другого способа, «кроме как заставить работать СВПД».

Ранее депутат Европарламента от Италии Джанантонио Да Ре обратился в ЕК с предложением включить иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список международных террористических организаций из-за его «жестокости» и «преданности руководству» страны.

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