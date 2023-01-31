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40 минут назад

В Хельсинки полиция не допустила сожжения Корана

FBM.ruиещё 1

Правоохранительным органам Финляндии удалось предотвратить попытку сожжения Корана (священной книги мусульман). Сотрудники правоохранительных органов просто связались с организаторами мероприятия и объяснили, что данное действие нелегально в их государстве. Об этом сообщает русскоязычной читательской аудитории издание Krym.News.

В Финляндии удалось предотвратить попытку сожжения Корана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Финляндия заработала ещё один небольшой плюсик у Турецкой Республики в качестве державы, которую та хочет видеть в оборонном альянсе НАТО. Однако пока это мало что меняет, так как родина Санта-Клауса собирается в Североатлантический союз только вместе со Швецией, а она пока получает от Анкары больше минусов, чем плюсов.

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По информации местных средств массовой информации, очередная демонстративная акция должна была состояться в столице Финляндии. Хейкки Порола (Комиссар полиции Хельсинки) поведал заинтересованной общественности о том, что они разъяснили организаторам мероприятия, что подобные действия противоречат законам Финляндии и являются наказуемыми.

В связи с этим мероприятие смогло обойтись без сжигания книги, священной для исповедующих ислам. Конечно, финские правящие круги сыграли на опережение, но, возможно, и без предупреждения сжигать Коран активисты бы не стали. Дело в том, что если по местным законам за это полагается какое-нибудь суровое наказание, то вряд ли кто-то захочет рисковать.

Следует напомнить, что подобные демонстративные сожжения Корана уже прошли в Дании и Швеции. Только там эти акции не нарушали никаких местных законов. Поэтому сжигание священной книги имело место на глазах местных полицейских и никак не пресекалось со стороны официальных правящих кругов.

В принципе, никакого ущерба мусульманам не было – само учение от этого не пострадало. А книга, скорее всего, была куплена активистом за свои деньги, поэтому он может ей распоряжаться почти как угодно. Однако это не значит, что подобные акции нужны – они провоцируют агрессию у окружающих, что очень плохо для общества.

Официальная Анкара, рядом с посольством которой произошёл случай в Швеции, заявила, что это заметно осложнит процесс принятия державы в военный альянс НАТО. Негодование и осуждение высказали и все государства исламского мира.

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