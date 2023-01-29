В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
13 минут назад

Шведский переговорщик по НАТО намерен продолжить диалог с Турцией

Говорит Москва

Он планирует связаться с турецкой стороной на следующей неделе. Об этом заявил главный переговорщик страны по вступлению в НАТО Оскар Санстрём.

Шведский переговорщик по НАТО намерен продолжить диалог с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи», — передаёт его слова агентство Anadolu.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. Однако процесс вхождения стран в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Эрдоган: Турция может принять решение по Финляндии, которое «шокирует» Швецию

21 января лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции больше не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары. 27 января датский политик снова сжёг Коран, его вторая акция прошла в Копенгагене.

В мире,Расмус Палудан,Реджеп Эрдоган,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители