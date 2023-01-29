Шведский переговорщик по НАТО намерен продолжить диалог с Турцией

«Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи», — передаёт его слова агентство Anadolu.