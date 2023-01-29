Шведский переговорщик по НАТО намерен продолжить диалог с Турцией

Он планирует связаться с турецкой стороной на следующей неделе. Об этом заявил главный переговорщик страны по вступлению в НАТО Оскар Санстрём.
«Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи», — передаёт его слова агентство Anadolu.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. Однако процесс вхождения стран в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.
21 января лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции больше не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары. 27 января датский политик снова сжёг Коран, его вторая акция прошла в Копенгагене.