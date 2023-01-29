Экс-министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис провел учредительную конференцию новой политической партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), выступающей в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

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ДИКЕА выступает с радикальными альтернативными предложениями о национальной независимости, производственной реконструкции, защите суверенитета, а также демократии и социальной справедливости. Также отмечается, что партия выступает против так называемых глобализации и нового порядка западных корпораций.

Партия призывает греческие политические силы объединиться в единый фронт ради спасения страны, а также для восстановления ее национальной независимости и установления стратегических дружественных связей с Россией.