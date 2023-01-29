«Это унизительно»:украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева

"Обращение “the Ukraine” унизительно для нации", — написал пользователь Павел в комментариях. "Спасибо, конечно, но правильно писать “Ukraine”, а не “the Ukraine", — также ответила Татьяна. "А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошо знающего грамматику. Нельзя говорить “the Ukraine”", — возмутился еще один пользователь.