«Это унизительно»:украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева

Пользователи Twitter раскритиковали американского писателя Стивена Кинга, который якобы пренебрежительно высказался об украинцах в своем посте. Их мнение передает РИА Новости.
Кинг употребил неверный артикль перед названием Украины в своем посте в поддержку Киева, написав "the Ukraine". Это противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев. Украинцы уже не первый год возмущаются таким обращением, считая, что определенный артикль перед названием Украина ставит суверенитет страны под сомнение.
"Обращение “the Ukraine” унизительно для нации", — написал пользователь Павел в комментариях. "Спасибо, конечно, но правильно писать “Ukraine”, а не “the Ukraine", — также ответила Татьяна. "А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошо знающего грамматику. Нельзя говорить “the Ukraine”", — возмутился еще один пользователь.
Название Украины долгие годы по неизвестной причине употребляется на английском языке с определенным артиклем, хотя обычно его используют только в сложных названиях, например, "The United Kingdom".
Есть теория, что артикль остался от советского названия УССР - the Ukrainian Soviet Socialist Republic.
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