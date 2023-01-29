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20 минут назад

В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF) в эфире выпуска новостей.

В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведущая подчеркнула, что неправильно выразилась в эфире, а также добавила, что подобные ошибки недопустимы, передает РИА «Новости».

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Она сказала в эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной Армии». Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Члены RAF убивали и похищали людей, устраивали взрывы и грабили банки в Германии в конце семидесятых.

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