Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации Демуринского горно-обогатительного комбината, принадлежащего российскому предпринимателю Михаилу Шелкову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что ранее украинские СМИ сообщили о конфискации активов российского бизнесмена.

«Суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова в Украине - Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов», - говорится в публикации.

Уточняется, что на фоне отказа в конфискации комбината, были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.

Кроме того, ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.