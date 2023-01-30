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52 минуты назад

Блинкен заявил, что Россия поставляет "современные вооружения" Ирану

ТАССиещё 3

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что РФ поставляет Ирану современные вооружения, якобы получая от Тегерана беспилотники. Такую версию он изложил в понедельник по итогам встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Блинкен заявил о поставках России "современного вооружения" Ирану
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы согласны, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. И мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия и препятствования дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами", - сказал Блинкен.

Он повторил утверждения относительно того, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники для их применения в специальной военной операции на Украине.

"В свою очередь, Россия поставляет Ирану современные вооружения. Это двустороннее взаимодействие", - утверждал госсекретарь.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В начале ноября глава МИД Ирана заявил, что исламская республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.

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