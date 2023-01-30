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1 час назад

В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам в Иране

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. По его словам, американские военные не принимали участие в нанесении ударов в исламской республики. Агентство указало, что Райдер отказался от дальнейших комментариев.

В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам в Иране
Фото: ReutersReuters

Еще несколько американских должностных лиц, имена которых не приводятся, заявили Reuters о непричастности Соединенных Штатов к атаке беспилотников на военный завод в иранском городе Исфахан. Как сообщал телеканал Al Arabya со ссылкой на американские источники, к атаке на военный завод в Исфахане могут быть причастны ВВС США.

Вечером 28 января в Исфахане произошел мощный взрыв. Минобороны Ирана заявило, что это была "неудачная атака" беспилотников. Иранские СМИ писали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные "израильские СМИ", сообщал о начале военной операции Израиля против Ирана.

Агентство IRNA со ссылкой на источники писало, что атака на объект оборонного ведомства в Исфахане была совершена с использованием трех современных квадрокоптеров, оснащенных небольшими бомбами. Исхафан является одним из крупнейших городов Ирана, он третий по количеству населения. Это одна из древних столиц Ирана, крупный промышленный и культурный центр. Кроме того, в Исфахане находится экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива.

В мире,Патрик Райдер,Пентагон,
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