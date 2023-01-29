Охранник вспомнил похождения пьяного принца Гарри

Пьяный принц Гарри упал в будке караульного и нажал телом кнопку тревожной сигнализации, вызвав переполох в королевском дворце. Об инциденте на условиях анонимности рассказал бывший охранник британского дворца, пишет The Sun.

История произошла в Сент-Джеймсском дворце в 2012 году. Пьяный герцог Сассекский поднял панику в монарших владениях. После ночной гулянки он вернулся пьяным, ввалился в караульную будку и упал там, нажав на кнопку тревоги.

Охранники прибежали на место и нашли принца лежащим на полу.

«Он лежал на полу и пускал на себя слюни. Мы пытались поднять его, но он отбивался и оскорблял нас», — рассказал охранник.

При этом, когда принца внесли в спальню, выяснилось, что его жилье выглядело неряшливо. Кровать не была убрана, на полу были разбросаны одежда, носки, пивные банки, грязные чашки и сигаретные пачки.