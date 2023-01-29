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45 минут назад

Армия Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима

Илья Родин

Армия обороны Израиля отправит две пехотные роты в Иерусалим и ряд районов на Западном берегу реки Иордан. Они усилят местные подразделения израильской полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Военные отправят подкрепление в Иерусалим
Фото: предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиляпредоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля

«По итогам совещания по оценке ситуации и в координации между Армией обороны Израиля и полицией Израиля сегодня было принято решение усилить израильскую полицию и помочь ей силами двух рот», - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что подкрепления будут развернуты в Иерусалиме и ряде районов на Западном берегу. Военные начнут прибывать к месту назначения в понедельник, 30 января, добавили в пресс-службе.

В Иерусалиме произошел второй теракт за два дня

Напомним, что в пятницу и субботу в Восточном Иерусалиме произошли теракты. В результате, погибли семь человек, несколько получили ранения.

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