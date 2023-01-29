Французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде

Жители Франции прекратили использовать горячую воду из-за резкого роста платы за коммуналку. Даже дети теперь умываются холодной водой. О кризисной ситуации в Тулузе сообщает телеканал France 3.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Жителям местного кондоминиума Amouroux (750 человек) приходится отказываться от горячего душа, поскольку цены на коммуналку подскочили в три раза.

Многие не в состоянии платить, даже резко снизив потребление. Так, жительница Софи Паскель изменила привычки для своих двух детей: лицо они моют холодной водой, а горячая вода только для ванн.

«Я привыкла к теплому душу очень быстро. Сейчас готовимся к лету, тогда будет холодный душ», — говорит мама.

В кондоминиуме отопление и вода являются коллективными и зависят от газа, «цена на который взорвалась». Счет Паскель только что вырос со 140 до 400 евро в месяц. При зарплате в 1 100 евро она просто не может платить такие суммы.

В доме на 750 квартир Софи Паскель не единственная, кого коснулся кризис. Все владельцы квартир заметили, что их счета утроились. Управитель кондоминиума говорит, что он также страдает от ситуации, но пересмотреть договоры с поставщиком можно лишь когда цена упадет на рынках.