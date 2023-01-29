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53 минуты назад

Кая Каллас призвала к «полной изоляции» российских и белорусских спортсменов

Илья Родин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полной изоляции российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях. Об этом пишет РИА «Новости».

Премьер Эстонии призвала к «полной изоляции» спортсменов России
Фото: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasCC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

Отмечается, что ранее глава МОК Томас Бах не исключил участие спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», - написала премьер в соцсетях.

По ее оценке, возможный допуск спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям является «лицемерным и бесхарактерным» решением.

Вернувшаяся из Италии фигуристка объяснила решение выступать в России

Каллас пояснила, что Москва каждый турнир, каждую победу российских спортсменов будет использовать для того, чтобы показать россиянам, что страну по-прежнему приветствуют на Западе.

Компромисс невозможен даже после прекращения военных действий, резюмировала премьер-министр Эстонии.

В мире,Кая Каллас,Томас Бах,
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