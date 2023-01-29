Премьер Эстонии призвала к «полной изоляции» спортсменов России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полной изоляции российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее глава МОК Томас Бах не исключил участие спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.
«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», - написала премьер в соцсетях.
По ее оценке, возможный допуск спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям является «лицемерным и бесхарактерным» решением.
Каллас пояснила, что Москва каждый турнир, каждую победу российских спортсменов будет использовать для того, чтобы показать россиянам, что страну по-прежнему приветствуют на Западе.
Компромисс невозможен даже после прекращения военных действий, резюмировала премьер-министр Эстонии.