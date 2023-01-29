Премьер Эстонии призвала к «полной изоляции» спортсменов России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полной изоляции российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

Отмечается, что ранее глава МОК Томас Бах не исключил участие спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», - написала премьер в соцсетях.

По ее оценке, возможный допуск спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям является «лицемерным и бесхарактерным» решением.

Каллас пояснила, что Москва каждый турнир, каждую победу российских спортсменов будет использовать для того, чтобы показать россиянам, что страну по-прежнему приветствуют на Западе.