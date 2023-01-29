Слова Зеленского о будущем Украины удивили пользователей сети

Пользователей Twitter удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем страны, который в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно. Запись интервью доступна на сайте канала.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Некоторые предположили, что заявление президента Украины звучали как «капитуляция вслух».

«Довольно странно, что Зеленский отказывается вести переговоры с Россией. Немецкие танки Leopard только усугубят ситуацию и не разрешат конфликт», — написал пользователь Twitter @C

«Предоставление им военной техники приведет к третьей мировой войне», — возмутился @Jay8bit.

Другие комментаторы также выразили мнение, что снабжение Киева вооружением может привести к эскалации конфликта. «Зеленский продолжает провоцировать Россию», — написал @WinstonYardley.

«Этот человек втягивает нас всех в третью мировую войну», — высказался также @indikarama.

В интервью Sky News украинский лидер заявил, что если танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно. Помимо этого, Зеленский сообщил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.