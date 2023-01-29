Каир захотел стать посредником между Ереваном и Баку

«В ходе беседы с вами я отметил, что у нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы», — заявил ас-Сиси в воскресенье в Ереване на встрече с президентом Армении.