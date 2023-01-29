Каир захотел стать посредником между Ереваном и Баку

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что Каир может выступить посредником между Ереваном и Баку в вопросе нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Армении Ваагна Хачатуряна.
«В ходе беседы с вами я отметил, что у нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы», — заявил ас-Сиси в воскресенье в Ереване на встрече с президентом Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что власти Азербайджана пытаются заставить всех этнических армян уехать из Нагорного Карабаха за счет блокировки Лачинского коридора.
По словам Пашиняна, азербайджанская сторона якобы будет продолжать давление до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах.