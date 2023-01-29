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10 минут назад

СМИ: в Армении прошел митинг за выход из ОДКБ

Газета.Ru

В армянском Гюмри возле российской военной базы прошел митинг за выход из ОДКБ, сообщает местное издание Hraparak.

В Армении прошел митинг за выход из ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считают митингующие, Россия бездействует в урегулировании кризиса в Лачинском коридоре, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. В акции приняли участие около 100 человек.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что идея ввода миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зону карабахского конфликта почти нереальна.

Пашинян подчеркнул, что у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организации. Он отметил, что многие страны, входящие в ОДКБ, близки с Азербайджаном.

Пашинян также заявил, что необходимо уточнить зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении.

«Необходимо уточнить зону ответственности ОДКБ, после чего отношения с организацией могут быть институционально и глубоко выстроены», — сказал он.

В мире,Никол Пашинян,
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