В Армении прошел митинг за выход из ОДКБ

В армянском Гюмри возле российской военной базы прошел митинг за выход из ОДКБ, сообщает местное издание Hraparak.
Как считают митингующие, Россия бездействует в урегулировании кризиса в Лачинском коридоре, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. В акции приняли участие около 100 человек.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что идея ввода миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зону карабахского конфликта почти нереальна.
Пашинян подчеркнул, что у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организации. Он отметил, что многие страны, входящие в ОДКБ, близки с Азербайджаном.
Пашинян также заявил, что необходимо уточнить зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении.
«Необходимо уточнить зону ответственности ОДКБ, после чего отношения с организацией могут быть институционально и глубоко выстроены», — сказал он.