В Армении прошел митинг за выход из ОДКБ

В армянском Гюмри возле российской военной базы прошел митинг за выход из ОДКБ, сообщает местное издание Hraparak.

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Как считают митингующие, Россия бездействует в урегулировании кризиса в Лачинском коридоре, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. В акции приняли участие около 100 человек.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что идея ввода миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зону карабахского конфликта почти нереальна.

Пашинян подчеркнул, что у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организации. Он отметил, что многие страны, входящие в ОДКБ, близки с Азербайджаном.

Пашинян также заявил, что необходимо уточнить зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении.