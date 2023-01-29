В США увидели тайный смысл в послании Зеленского Западу

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер увидел тайный смысл в словах президента Украины Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву. По его мнению, они свидетельствуют о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер прокомментировал заявление Зеленского, высказавшегося о сроках поставок американских танков Abrams словами «слишком поздно». А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — Примечание «Ленты.ру»), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — считает американский военный.