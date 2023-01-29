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27 минут назад

Шольц сообщил, что Швеция и Дания продолжают расследование диверсий на "Северных потоках"

ТАСС

Расследование диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" еще не завершено. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Tagesspigel.

Шольц: Швеция и Дания расследуют диверсии на "Севпотоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Взрывы произошли в акватории Швеции и Дании, расследование сложное, оно все еще продолжается. В правовых государствах, в Германии, чиновникам следует воздерживаться от предположений, оглашать их только, когда есть доказательства, - сказал он. - Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью [о диверсиях], тогда мы скажем".

"Мы должны придерживаться фактов, особенно в такие неспокойные времена", - добавил он, напомнив о ситуации с ракетой 15 ноября в Польше.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

В мире,Олаф Шольц,Генпрокуратура РФ,
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