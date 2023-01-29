Шольц: Швеция и Дания расследуют диверсии на "Севпотоках"

"Взрывы произошли в акватории Швеции и Дании, расследование сложное, оно все еще продолжается. В правовых государствах, в Германии, чиновникам следует воздерживаться от предположений, оглашать их только, когда есть доказательства, - сказал он. - Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью [о диверсиях], тогда мы скажем".