Шольц: Швеция и Дания расследуют диверсии на "Севпотоках"

Расследование диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" еще не завершено. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Tagesspigel.
"Взрывы произошли в акватории Швеции и Дании, расследование сложное, оно все еще продолжается. В правовых государствах, в Германии, чиновникам следует воздерживаться от предположений, оглашать их только, когда есть доказательства, - сказал он. - Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью [о диверсиях], тогда мы скажем".
"Мы должны придерживаться фактов, особенно в такие неспокойные времена", - добавил он, напомнив о ситуации с ракетой 15 ноября в Польше.
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.