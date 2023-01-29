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35 минут назад

Платье принцессы Дианы продали за рекордную сумму

Елена Прошина

Бархатное платье принцессы Дианы стало самым дорогим нарядом королевской семьи, проданным на аукционе Sotheby's. Об этом сообщает Forbes.

Платье принцессы Дианы продали за рекордную сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Платье было продано более чем за 600 000 долларов, что в пять раз превысило предаукционную оценку и стало самым ценным из платьев королевской семьи, когда-либо проданных на аукционе», - пишет издание.

Фиолетовое вечернее платье ушло с молотка в пятницу. Его окончательная цена достигла 604 800 долларов, что в пять раз больше, чем его предаукционная оценка в 80 000–120 000 долларов.

Четыре участника торговались за историческое платье в течение четырех с половиной минут в зале Sotheby’s в Нью-Йорке.

Бальное платье изначально было разработано для осенне-зимней коллекции модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Оно создано из шелкового бархата насыщенного фиолетового (пурпурного) оттенка. Диана надевала его для официального портрета и снималась в нем незадолго до гибели для модного журнала Vanity Fair

В начале января Ким Кардашьян приобрела ожерелье Attallah Cross принцессы Дианы на аукционе за 164 000 фунтов стерлингов.

В мире,Ким Кардашьян,
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