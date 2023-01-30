Северная Корея назвала преступлением поставку танков США Киеву

Северная Корея раскритиковала решение США о поставках танков на Украину , назвав это неэтичным преступлением, направленным на эскалацию нестабильной международной обстановки, передает ФАН.

Директор по связям с Соединенными Штатами Америки в Министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын заявил, что США обвиняют КНДР в поставках оружия России для оправдания собственных для оправдания собственных решений по отправке военной техники.