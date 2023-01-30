Северная Корея назвала преступлением поставку танков США Киеву

Северная Корея раскритиковала решение США о поставках танков на Украину, назвав это неэтичным преступлением, направленным на эскалацию нестабильной международной обстановки, передает ФАН.
Директор по связям с Соединенными Штатами Америки в Министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын заявил, что США обвиняют КНДР в поставках оружия России для оправдания собственных для оправдания собственных решений по отправке военной техники.
«США прилагают все усилия, чтобы любой ценой поставлять Украине такое наступательное оружие, как основные боевые танки, игнорируя справедливую озабоченность и критику международного сообщества», — заявил представитель МИД Северной Кореи.