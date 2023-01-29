Newsweek: США поддерживают Киев из-за запасов титана на Украине

Поддержка США киевского режима имеет экономическое обоснование: на Украине имеются большие запасы титана, который используется при разработке самых передовых военных технологий Запада. Как пишет Newsweek, если Киев одержит победу в конфликте, США и их союзники окажутся в выгодном положении, обеспечат себя поставками этого металла.

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"В настоящее время в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", - отмечается в статье.

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Как обращает внимание автор, титан широко используется при создании истребителей, вертолетов, боевых кораблей, танков, ракет большой дальности и много другого.

Власти США уже назвали титан одним из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности США. 90 процентов используемой руды Соединенные Штаты импортируют, и далеко не всегда из дружественных им стран.

В самих США завод по производству титановой губки - первичного продукта из руды - закрылся еще в 2000 году. Украина же является одной из немногих стран, где такое производство имеется. Правда, уровень не самый высокий (около 4 тысяч тонн в прошлом году) по сравнению с Китаем (231 тысяч тонн, что составляет 57 процентов всего мирового производства). Россия также входит в эту немногочисленную группу. В Вашингтоне опасаются, что РФ может однажды остановить экспорт титана, что поставит в безвыходное положение американские аэрокосмические и оборонные компании.

"Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость", - заявил Newsweek на условиях анонимности один из сотрудников Конгресса. По его мнению, это один из аргументов в пользу поддержки Вашингтоном киевского режима.

Издание также отмечает, что титан нужен США и для их противостояния с Китаем.