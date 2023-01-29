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52 минуты назад

Шольц хочет продолжить общение с Путиным, несмотря на смену тона

Ura.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созваниваться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на смену тона. Об этом немецкий политик сказал в интервью газете Der Tagesspiegel.

Шольц захотел продолжить общение с Путиным
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом. Хотя телефонные разговоры с Путиным носили „невежливый тон“», — сказал Шольц в интервью Tagesspiegel.

Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу спецоперации на Украине, но важно продолжать диалог. Канцлер Германии рассказал, что пытается понять президента РФ и читает для этого книги и статьи о нем.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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