Новый президент Чехии прибудет с визитом на Украину

Избранный президент Чехии Петр Павел собирается приехать на Украину, передает портал pravda.sk. Предполагается, что это будет совместный визит политика в Киев вместе с главой Словакии Зузаной Чапутовой. Журналисты отметили, что она уже приветственно отреагировала на обозначенную инициативу.

Павел 29 января намерен позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Последний уже поздравил чешского избранного лидера с новой высокой должностью. Политик предложит Зеленскому, чтобы он и Чапутова нанесли совместный визит на Украину.

Президент Словакии, пишут СМИ, уже осведомлена об инициативе Павла. Она приветствует его идею.

Ранее стало известно, что японский премьер Фумио Кисида запланировал поездку в Киев в середине февраля. В рамках визита он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.