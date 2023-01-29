Bloomberg: жена Байдена может стать его "секретным оружием" на выборах

Ожидаемая заявка нынешнего американского лидера Джо Байдена на переизбрание привлечет внимание общественности к его жене Джилл Байден, поскольку Белый дом может использовать ее, чтобы помочь завоевать расположение женщин.

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71-летняя первая леди по большому счету неизвестна многим американцам, однако в Белом доме ее считают самым близким и самым надежным доверенным лицом президента, констатирует Bloomberg. "Она - его интуиция во всем", - сказал Майкл ЛаРоса, бывший пресс-секретарь первой леди и специальный помощник президента.

По мере развертывания предвыборной кампании в США ожидается, что первая леди будет самоутверждаться в важных решениях, особенно в самом главном из всех: будет ли Байден баллотироваться на второй президентский срок. Джилл поддерживает предложение, по словам людей, знакомых с этим вопросом, потому что она заботится о том, как воспринимают ее мужа, и считает, что он лучше справляется со своей работой, чем думает большинство американцев.

Анонсирование новости о переизбрании президента откладывается, поскольку Белый дом борется с полемикой по поводу секретных документов, обнаруженных в доме Байденов в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в офисе, который Джо использовал после своего вице-президентства.

Пара в браке с 1977 года. Они поженились примерно через четыре с половиной года после того, как первая жена и дочь Джо Байдена погибли в автокатастрофе.