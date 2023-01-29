В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
14 минут назад

Власти Северной Кореи пригрозили Байдену за ложь о России

Ura.Ru

США столкнутся с последствиями из-за обвинений Северной Кореи в поставках вооружения России для конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор по делам США в МИД Северной Кореи Квон Чон Гын.

Власти Северной Кореи пригрозили Байдену за ложь о России
Фото: ТАССТАСС

«В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной „версии об оружейных сделках между КНДР и РФ“. США должны понять, что в случае трогания дальнейшим распространением самодельных фальшивок в отношении нашего государства, действительно они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ранее американские СМИ сообщали, что Северная Корея тайно поставляет России артиллерию для проведения спецоперации на Украине. Официальные лица США не предоставляли доказательства этого. При этом США оказывают Украине военную помощь.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители