Власти Северной Кореи пригрозили Байдену за ложь о России

«В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной „версии об оружейных сделках между КНДР и РФ“. США должны понять, что в случае трогания дальнейшим распространением самодельных фальшивок в отношении нашего государства, действительно они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР.