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49 минут назад

Правительство Венгрии уличило Киев в нарушении прав венгров

Елена Прошина

Украина должна соблюдать фундаментальные права национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Правительство Венгрии уличило Киев в нарушении прав венгров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пояснил, что Венгрия хотела бы продолжать дружеские отношения с Украиной, однако преднамеренные действия Киева мешают это сделать.

По словам министра, руководство страны преднамеренно нарушает права венгерской общины в Закарпатье. Украина переживает тяжелые времена, однако это оправдывает нарушений международных норм. Власти Украины не должны игнорировать фундаментальные права национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Гуйяш пояснил, что речь идет об использовании родного языка и национальных символов.

Глава канцелярии премьер-министра напомнил, что Венгрия с самого начала боевых действий на Украине поддержала Киев, осудила действия России и организовала поставки гуманитарной помощи беженцам. За год Венгрия предоставила им помощь на сумму около €80 млн, а общая сумма гуманитарных грузов, направленных на Украину, составила более €20 млн. После всех этих действий власти Венгрии возмущены политикой Украины в отношении национальных меньшинств на ее территории, среди которых есть и венгры.

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