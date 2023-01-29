Правительство Венгрии уличило Киев в нарушении прав венгров

По словам министра, руководство страны преднамеренно нарушает права венгерской общины в Закарпатье. Украина переживает тяжелые времена, однако это оправдывает нарушений международных норм. Власти Украины не должны игнорировать фундаментальные права национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Гуйяш пояснил, что речь идет об использовании родного языка и национальных символов.

Глава канцелярии премьер-министра напомнил, что Венгрия с самого начала боевых действий на Украине поддержала Киев, осудила действия России и организовала поставки гуманитарной помощи беженцам. За год Венгрия предоставила им помощь на сумму около €80 млн, а общая сумма гуманитарных грузов, направленных на Украину, составила более €20 млн. После всех этих действий власти Венгрии возмущены политикой Украины в отношении национальных меньшинств на ее территории, среди которых есть и венгры.