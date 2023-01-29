Десятки тысяч израильтян вышли на акцию протеста против власти

В Тель-Авиве десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственную акцию, сообщает газета The Jerusalem Post.
"Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером", - указано в сообщении.
В прошлый раз на протест против судебной реформы вышло, по данным издания, до 130 тыс. человек. Демонстрации против нового правительства Нетаньяху и его реформистских планов стартовали в Израиле в начале январе.
В частности, противники премьера выступили против судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что план правительства по реформированию судебной системы, который подвергается все большей критике внутри страны, не нанесет вреда экономике еврейского государства.