Десятки тысяч израильтян вышли на акцию протеста против власти

В Тель-Авиве десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственную акцию, сообщает газета The Jerusalem Post.

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"Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером", - указано в сообщении.

В прошлый раз на протест против судебной реформы вышло, по данным издания, до 130 тыс. человек. Демонстрации против нового правительства Нетаньяху и его реформистских планов стартовали в Израиле в начале январе.

В частности, противники премьера выступили против судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.