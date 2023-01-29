Пригожин обратился к США насчет «Группы Вагнера»

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к американскому министру финансов Джанет Йеллен с предложением согласовать открытие филиала «Группы Вагнера в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на направленное министру письмо, опубликованное в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

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«Уважаемая госпожа Джанет Йеллен! ЧВК "Вагнер" просит вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США», — говорится в документе.

В обращении указано, что это событие положительно скажется на взаимодействии с Министерством финансов США.

Ранее американское ведомство объявило «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией. США обвинили «Вагнер» в противоправных и дестабилизирующих действиях на Украине, в Центрально-Африканской Республике и Мали. Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении физических лиц и структур, которые связаны с «Группой Вагнера».