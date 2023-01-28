Десятки тысяч израильтян вышли на митинг против реформ Нетаньяху

Израильская оппозиция организовала в субботу вечером массовые акции протеста против политики нового правительства страны, которое возглавил в конце декабря Биньямин Нетаньяху. Крупнейшая демонстрация прошла на улице Каплан возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

Незадолго до митинга организаторы объявили, что формат акции будет изменен в связи с терактом, совершенным в пятницу вечером у одной из синагог в Восточном Иерусалиме. Демонстрация началась с минуты молчания в память о семи погибших. Кроме того, митинг на этот раз проходил без музыкального сопровождения.

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Во время выступлений его участники высказывались в защиту демократии и критиковали нынешнее правительство и его планы по судебной реформе, обвиняли членов кабмина в коррупции. По оценке протестующих, речь идет о "государственном перевороте" и "узурпации власти" со стороны вошедших в состав кабмина правых и ультраправых сил.

Лозунг "Израиль не диктатура" постоянно звучал в толпе, над которой развевалось множество бело-синих израильских флагов. Помимо национального знамени, участники митинга носили черные флаги движения против коррупции, радужные флаги ЛГБТ-активистов. Была на митинге и группа демонстрантов с палестинскими национальными флагами, несмотря на запрет властей Израиля публично демонстрировать это полотно.

По данным полиции, которые приводит газета Haaretz, в митинге у комплекса правительственных зданий на улице Каплан приняли участие 40 тыс. человек. Антиправительственные акции проводятся в Израиле уже четвертую субботу подряд. Помимо Тель-Авива, митинги оппозиции также прошли в других крупнейших городах страны. В частности, по данным полиции, в Хайфе аналогичный митинг собрал 13 тыс. участников, а в Иерусалиме среди митингующих был лидер парламентской оппозиции - экс-премьер Яир Лапид.

Протесты оппозиции в Израиле

Массовые выступления оппозиции в Израиле продолжаются с начала января, когда новый кабмин во главе с Нетаньяху, сформированный в декабре прошлого года, объявил о планах проведения судебной реформы. Она предполагает, в частности, ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.

Эти планы сразу вызвали ожесточенные протесты со стороны оппозиции. Противники реформы настаивают, что в представленном виде она подрывает демократические основы государства. 7 января оппоненты нового кабмина провели первый массовый митинг в центре Тель-Авива, собравший, по словам организаторов, 10 тыс. участников. Затем они стали митинговать каждую субботу, крупнейшие демонстрации в Тель-Авиве собирают, по данным полиции, по 100 тыс. человек. Меньшие по масштабу акции проходят и в других крупнейших городах страны.