Супругу Байдена назвали его «секретным оружием» на выборах

Супруга президента США Джо Байдена Джилл может стать его «секретным оружием» на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания считают, что Джилл может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка. Также она доводит до мужа информацию из реального мира, которую получает от своих студентов.

«Личность жены Байдена рассматривается менее поляризующей общество, чем две ее предшественницы в роли первых леди — Мелании Трамп и МишеМишель Обамы», — говорится в статье.

Вместе с тем, жена президента остается неизвестной многим американцам даже спустя половину президентского срока своего мужа. При этом в стенах Белого дома она воспринимается как «ближайшее и самое защищающее» президента доверенное лицо.