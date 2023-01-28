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1 час назад

Супругу Байдена назвали его «секретным оружием» на выборах

Lenta.ruиещё 2

Супруга президента США Джо Байдена Джилл может стать его «секретным оружием» на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Супругу Байдена назвали его «секретным оружием» на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседники издания считают, что Джилл может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка. Также она доводит до мужа информацию из реального мира, которую получает от своих студентов.

«Личность жены Байдена рассматривается менее поляризующей общество, чем две ее предшественницы в роли первых леди — Мелании Трамп и МишеМишель Обамы», — говорится в статье.

Вместе с тем, жена президента остается неизвестной многим американцам даже спустя половину президентского срока своего мужа. При этом в стенах Белого дома она воспринимается как «ближайшее и самое защищающее» президента доверенное лицо.

Ранее сообщалось, что ФБР изъяло записные книжки президента США Байдена после обыска в его частном доме.

В мире,Мишель Обама,Джозеф Байден,ФБР,
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