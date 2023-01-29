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3 минуты назад

Bloomberg назвало жену Байдена его «секретным оружием» на выборах в 2024 году

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

На президентских выборах в США в 2024 году «секретным оружием» действующего американского лидера Джо Байдена может стать его жена Джилл Байден, заявили источники.

Названо «секретное оружие» Байдена на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает Bloomberg, соратники Байдена рассматривают его супругу «как секретное оружие». Указывается, что она «может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка», передает РИА «Новости».

В материале агентства говорится, что Джилл Байден сообщает мужу информацию из «реального мира», получаемую от ее студентов. Предполагается, что Джилл Байден не вызывает в американском обществе такого раскола, как Мелания Трамп и Мишель Обама.

Трамп заявил о человечестве на краю третьей мировой войны

Отмечается, что жена Байдена все еще остается неизвестной многим американцам, при этом в Белом доме ее считают ближайшим и «самым защищающим» главу государства «доверенным лицом». Источники заявили, что Джилл Байден поддерживает участие мужа в новых выборах. Сама кампания остается под управлением Белого дома, в первую очередь, ближайших советников президента Аниты Данн и Джен Диллон. Спешки с наймом новых сотрудников в 2023 году не ожидается.

В Белом доме сообщали, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, скорее всего, он примет решение в начале 2023 года.

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