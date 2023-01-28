Нетаньяху анонсировал жесткий ответ на теракты в Иерусалиме

Власти Израиля дадут быстрый и жесткий ответ после терактов в Восточном Иерусалиме, жертвами одного из которых стали семь израильтян. Об этом заявил в субботу вечером глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху перед внеочередным заседанием военно-политического кабинета страны с участием ключевых министров.
"Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Любому, кто попытается причинить нам вред, мы сами причиним вред. И всем, кто помогает им", - приводит его слова газета The Times of Israel.
Нетаньяху в очередной раз призвал при этом сограждан воздержаться от неправосудных действий и сохранять хладнокровие. "Не берите закон в свои руки. Мы живем не во времена [еврейского] подполья, у нас суверенная страна с прекрасной армией, правительством и силами безопасности", - указал он.
"Мы не ищем эскалации, но готовы к любым сценариям", - добавил премьер.
В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку и был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.
Спустя менее чем сутки, в субботу утром, еще один инцидент со стрельбой произошел на входе в археологический парк Город Давида, также в Восточном Иерусалиме. Полиция Израиля предварительно квалифицировала случившееся как теракт. По ее данным, стрелял 13-летний подросток, проживающий в Восточном Иерусалиме, он был ранен при задержании и отправлен в больницу. По информации правоохранительных органов, нападавшего обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Согласно заявлению полиции, ранения в результате инцидента получили два человека - отец и сын, оба они госпитализированы. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что третьим пострадавшим стал военнослужащий, помогавший обезвредить злоумышленника.