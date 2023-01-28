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23 минуты назад

Нетаньяху заявил, что Израиль даст жесткий, быстрый и точный ответ на теракты в Иерусалиме

ТАССиещё 1

Власти Израиля дадут быстрый и жесткий ответ после терактов в Восточном Иерусалиме, жертвами одного из которых стали семь израильтян. Об этом заявил в субботу вечером глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху перед внеочередным заседанием военно-политического кабинета страны с участием ключевых министров.

Нетаньяху анонсировал жесткий ответ на теракты в Иерусалиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Любому, кто попытается причинить нам вред, мы сами причиним вред. И всем, кто помогает им", - приводит его слова газета The Times of Israel.

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Нетаньяху в очередной раз призвал при этом сограждан воздержаться от неправосудных действий и сохранять хладнокровие. "Не берите закон в свои руки. Мы живем не во времена [еврейского] подполья, у нас суверенная страна с прекрасной армией, правительством и силами безопасности", - указал он.

"Мы не ищем эскалации, но готовы к любым сценариям", - добавил премьер.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку и был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.

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Спустя менее чем сутки, в субботу утром, еще один инцидент со стрельбой произошел на входе в археологический парк Город Давида, также в Восточном Иерусалиме. Полиция Израиля предварительно квалифицировала случившееся как теракт. По ее данным, стрелял 13-летний подросток, проживающий в Восточном Иерусалиме, он был ранен при задержании и отправлен в больницу. По информации правоохранительных органов, нападавшего обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Согласно заявлению полиции, ранения в результате инцидента получили два человека - отец и сын, оба они госпитализированы. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что третьим пострадавшим стал военнослужащий, помогавший обезвредить злоумышленника.

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