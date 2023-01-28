Нетаньяху анонсировал жесткий ответ на теракты в Иерусалиме

Власти Израиля дадут быстрый и жесткий ответ после терактов в Восточном Иерусалиме, жертвами одного из которых стали семь израильтян. Об этом заявил в субботу вечером глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху перед внеочередным заседанием военно-политического кабинета страны с участием ключевых министров.

"Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Любому, кто попытается причинить нам вред, мы сами причиним вред. И всем, кто помогает им", - приводит его слова газета The Times of Israel.

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Нетаньяху в очередной раз призвал при этом сограждан воздержаться от неправосудных действий и сохранять хладнокровие. "Не берите закон в свои руки. Мы живем не во времена [еврейского] подполья, у нас суверенная страна с прекрасной армией, правительством и силами безопасности", - указал он.

"Мы не ищем эскалации, но готовы к любым сценариям", - добавил премьер.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку и был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.